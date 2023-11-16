При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек, 51 пострадал

Пока нет данных о том, сколько всего людей находилось в здании.

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В результате крупного пожара на севере Китая погибли 11 человек, еще 51 пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Пожар произошел в здании угольного предприятия в провинции Шаньси. Четырехэтажное здание в районе Лиши городского округа Люйлян загорелось в четверг в 6.50 по местному времени (1.50 по московскому).

Пока нет данных о том, сколько всего людей находилось в здании. Известно, что удалось вывести 63 человек, 51 из них понадобилась медицинская помощь.

Причины пожара пока не установлены, ведется расследование.