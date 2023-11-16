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«Волна» и холодильник для «Урала»: как проходят госиспытания военной техники

Елизавета Пронина
07:09 16.11.2023
Прежде чем поступить в серийное производство, а потом отправиться и в зону СВО, новейшие вооружение и техника проходят немало тестирований. Это настоящий квест: даже в холодильник некоторые машины отправляют, чтобы оценить устойчивость к морозу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Надежность техники - важная составляющая успеха в бою. И в Научно-исследовательском испытательном институте Минобороны это хорошо знают. Прежде чем встать на конвейер, новые образцы вооружения проходят множество этапов проверки. И государственные испытания - пожалуй, самые важные. По их итогам станет ясно, когда бойцы получат в свое распоряжение самые современные образцы и удалось ли конструкторам учесть все пожелания тех, кто будет использовать эту технику на передовой.

«Данный комплекс называется машина средств технического обслуживания и ремонта. Предназначена для выполнения ремонтных работ и введения в строй вышедших из строя образцов военной автотехники», - рассказал начальник управления 21-го научно-исследовательского испытательного института Александр Казимирский.

Самая зрелищная часть испытаний проходит на полосе препятствий. Этот участок здесь называют волнами. Водители за рулем будто попадают в шторм. Только так можно проверить и плавность хода, и, главное, надежность подвески.

Сегодня доказывают свою способность перемещаться по любой местности защищенный автомобиль специального назначения, построенный на шасси «Тайфун-ВДВ», бронеавтомобиль «Тайфун-СПН» и мастерская средств технического обеспечения, которая до этого была представлена только на форуме Армия-2023. И таких машин еще нет нигде в мире.

«Испытания, которые проводятся на комплексной испытательной трассе, собираются, обобщаются и в тесном взаимодействии с предприятиями промышленности в режиме онлайн образцы дорабатываются. В том числе и те образцы, которые применяются в ходе специальной военной операции», - рассказал начальник отдела 21-го научно-исследовательского испытательного института Сергей Громов.

Во время проверки порой создаются условия, в которых техника, возможно, никогда не окажется. Но запас прочности должен быть максимальный. Вот почему в мобильном гараже для техосмотра есть даже морозильная камера для проверки устойчивости к суровому климату.

В этом ангаре 50 градусов ниже нуля. Сделано это специально, чтобы проверить старт техники при экстремально низких температурах. Задача - завести двигатель и проверить показатели машины для ее дальнейшей эксплуатации в Вооруженных силах.

А это хоть и малая, но высокотехнологичная новинка - 3D-принтер. Создан специально, чтобы бойцы смогли быстро заменить необходимую деталь в полевых условиях, не дожидаясь ее поставки со склада. Благодаря сканеру считывается нужная деталь и формируется ее чертеж. На таком принтере можно распечатать, к примеру, патрубки и прокладки блока цилиндров. Все, что необходимо срочно заменить.

«Принтер “Муромец С-200” изготовлен по заказу Министерства обороны. Устанавливается в современных и перспективных мастерских по ремонту и техническому обслуживанию автомобильной техники. В данный момент принтер изготавливает патрубок. Деталь изготавливается из полимерного термостойкого материала. В дальнейшем эта деталь будет устанавливаться на автомобиль для его восстановления», - рассказал заместитель начальника отдела Александр Побегайло.

По завершении всех испытаний эти образцы пойдут в серийное производство и уже скоро отправятся в зону СВО.

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