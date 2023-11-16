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Над Брянской областью и у побережья Крыма сбили 5 украинских БПЛА

07:48 16.11.2023
Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на территории России.
Над Брянской областью и у побережья Крыма сбили 5 украинских БПЛА
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В четверг ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в Брянской области.

Еще три БПЛА перехватили над акваторией Черного моря около побережья Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что украинские националисты использовали беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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