Над Брянской областью и у побережья Крыма сбили 5 украинских БПЛА
Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки на территории России.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
В четверг ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в Брянской области.
Еще три БПЛА перехватили над акваторией Черного моря около побережья Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Отмечается, что украинские националисты использовали беспилотники самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.