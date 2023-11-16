Добровольцам именного полка Московской области выплатят по миллиону рублей
На полигоне идет подготовка бойцов нового именного полка «Московской области». Это элитное подразделение, которое создается для выполнения боевых задач на передовой. В его состав войдут свыше 2 тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых, в том числе прошедших «горячие точки».
Добровольцы получат выплату размером в миллион рублей. Бойцы также могут рассчитывать на льготы - кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места и приостановление по судебным делам.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России Александром Матовниковым посетил воинскую часть, чтобы проверить комплектование нового подразделения.
«Мы и раньше оказывали поддержку, но полк Московской области - на особом контроле. Это касается дооснащения и постоянного взаимодействия. Я лично на связи с командиром. Мы оказываем особое внимание и семьям», - отметил Андрей Воробьев.
Сейчас добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. К занятиям привлечены инструкторы с боевым опытом. Кроме мотострелковой части, ряд бойцов подготавливается в учебных центрах.
После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжелой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк направится в зону спецоперации.
Московская область помогает новому подразделению в закупке обмундирования, амуниции и медикаментов. Для доставки военнослужащих и перевозки грузов выделен специальный транспорт.