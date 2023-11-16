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Бойцы ЗВО провели тренировку по захвату украинского опорного пункта

06:42 16.11.2023
Подготовка проводится ежедневно по несколько часов днем и ночью.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В нескольких километрах от линии боевого соприкосновения на одном из полигонов в тыловом районе проведения спецоперации штурмовые подразделения Западного военного округа проходят полный курс боевой и тактической подготовки, а также отрабатывают боевое слаживание в различных ситуациях. Об этом рассказали в Минобороны России.

Подготовка проводится ежедневно по несколько часов днем и ночью. Это нужно для того, чтобы бойцы не теряли сноровку, бдительность и профессионализм, требующиеся для выполнения задач. Все действия отрабатываются до автоматизма.

На опубликованном Министерством обороны РФ видео военные провели занятие по штурму опорного пункта. Для этого на полигоне возвели объекты, которые повторяют оборону «опорника» в населенном пункте.

Бойцы проходят боевую, инженерную, медицинскую и тактическую подготовку. Проводятся и занятия для оттачивания навыков владения стрелковым оружием из неудобных положений.

«Десять часов день проходят тренировки», - отмечает инструктор по боевой подготовке с позывным «Сысой».

На линию боевого соприкосновения военных направляют после боевого слаживания и тщательной подготовки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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