Байден назвал условия прекращения военных операций Израиля в Газе

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Армия обороны Израиля прекратит операции в секторе Газа, когда ХАМАС утратит возможности действовать против еврейского государства, заявил президент США Джозеф Байден на пресс-конференции после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Байдена, «нереалистично» ожидать, что Израиль прекратит свои военные действия, учитывая угрозы со стороны высокопоставленных чиновников ХАМАС о намерении снова атаковать страну. Президент США считает, что военные операции прекратятся, когда у палестинской радикальной организации больше не будет возможности «убивать, издеваться и совершать ужасные действия по отношению к израильтянам».

По словам Байдена, он сказал Нетаньяху, что окончательный выход появится, когда будет достигнуто решение о создании двух государств.

«Я дал понять Израилю, что считаю большой ошибкой оккупацию и удержание Газы», ​​- сказал он.

Глава Белого дома добавил, что ХАМАС совершает военные преступления, разместив свой военный штаб под больницей Аль-Шифа. Он уверен, что разведка США «подтвердит этот факт». Ранее Израиль заявил, что военные обнаружили оружие и боевое снаряжение боевиков в больнице Аль-Шифа во время обыска в среду. В ХАМАС назвали это заявление ложью.