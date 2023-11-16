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На Сахалине возвели новый корпус военного госпиталя ВВО

06:03 16.11.2023
Госпитальный корпус оборудован по последнему слову техники, а его персонал готов оказывать своевременную помощь военнослужащим и членам их семей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На острове Сахалин завершено строительство административно-поликлинического корпуса военного госпиталя Восточного военного округа. Для оказания качественной врачебной помощи здесь предусмотрены различные отделения.

«Поликлиника рассчитана на прием до 200 пациентов в течении рабочего дня. Также предусмотрено наличие палат для дневного пребывания пациентов в хирургическом и терапевтическом отделениях», - рассказал Замначальника госпиталя ВВО по медицинской части Андрей Чернышев.

Корпус располагает малой операционной, предоперационной, двухместным кабинетом временного пребывания пациентов после операции, перевязочными, кабинетами врачей разной специализации и тд. Оборудован также специальный кабинет телемедицины с комплектом необходимой аппаратуры. Планировка здания удобна для всех.

«Административно-поликлинический комплекс общей площадью девять тысяч квадратных метров имеет четыре этажа, один цокольный. Есть технический этаж. На цокольном расположены продовольственные помещения, вещевой склад, щитовая. На стройке в пиковый период работали 815 человек в двухсменном режиме, на линию выходила 61 единица техники», - поделился руководитель проекта ППК «ВСК» Сергей Мехедов.

Особое внимание здесь уделено маломобильным пациентам, для которых на входе установлен специальный подъемник, а все внутреннее пространство корпуса приспособлено для свободного и беспрепятственного перемещения. Не забыли тут и о врачах, в распоряжении которых самое лучшее и современное оборудование.

«Оборудование установлено новейшее. У нас очень хорошо укомплектованы лаборатории, где присутствует вся техника для диагностики различных заболеваний, есть ПЦР-лаборатория, что было и остается актуальным. Каждый кабинет врача-специалиста укомплектован новейшим оборудованием по профилю», - добавил Чернышев.

Отметим, что в рамках первого этапа создания военного госпиталя военстроевцами уже возведены: инфекционный корпус на 30 коек, гараж на шесть машиномест, станция медицинских газов, пункт дезинфекции транспорта, КПП, котельная, трансформаторная подстанция, канализационные очистные сооружения и пожарные резервуары с насосной станцией.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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