В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро

Москвича задержали на пять суток по статье «мелкое хулиганство» за организацию свидания на станции метро «ВДНХ».

© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press

Москвича арестовали по статье «мелкое хулиганство» за попытку романтично сделать предложение руки и сердца своей девушке на станции «ВДНХ» московского метро. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Собеседник издания рассказал, что романтик поставил раскладные стол и стулья на станции метро ВДНХ. На стол мужчина поместил безалкогольные напитки и пригласил возлюбленную, чтобы предложить ей выйти за него замуж», - приводятся в публикации слова источника издания в правоохранительных органах.

При этом все событие снималось на камеру, а затем видеоролик выложили в Интернет.

Уточняется, что на юношу составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Москвич признал свою вину, и Останкинский суд в качестве наказания арестовал его на пять суток.