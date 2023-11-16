Человек, который спас космонавта Леонова: кардиохирург Подзолков отметил юбилей

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Тысячи спасенных детей с самыми сложными врожденными заболеваниями сердца и сосудов, десятки авторских методик кардиологических операций, сотни учеников и научных работ. И это все дело золотых рук врача-кардиохирурга, академика Владимир Подзолкова. Свою первую операцию на сердце ребенка он провел еще в конце 60-х, в Центре Бакулева. С тех пор его уникальный опыт используют специалисты во всем мире.

Спустя 21 год после сложнейшей операции Олеся Путиловская, вместе со своей семьей, пришла поблагодарить человека, который подарил ей полную и счастливую жизнь. О своем врожденном сердечном недуге она узнала еще в детстве. Мама регулярно водила ее на обследования, но на операцию семья не решалась. Ровно до 2002 года, когда проблема начала о себе напоминать.

«Случился приступ, мы вызвали скорую, после которой мы обратились сразу же сюда. Сначала у меня был терапевт, а потом мы познакомились с Владимиром Петровичем, который произвел мне, скажем так, лечение», - рассказала Олеся Путиловская.

К Владимиру Петровичу Подзолкову в 2002 году попасть было практически невозможно. Тогда он был одним из самых востребованных кардиохирургов в стране. Очереди на операции расписывались почти на год вперед, но у Олеси был случай экстренный и то что он взялся оперировать ее, девушка считает одним из самых больших везений в жизни.

Когда Владимир Подзолков еще аспирантом пришел в Научно-исследовательский институт имени Бакулева - это направление в медицине только зарождалось. Операции на сердце были редкостью и длились по 10-12 часов, а детей, с врожденными пороками, и вовсе категорически отказывались класть на операционный стол.

«Он в тот период пришел, когда еще все только начиналось. Были там несколько человек, которые с огромным процентом летальности делали операции, потому что этот ребенок умирал. Владимир Петрович все это прошел. Все эти стадии. Он среди пионеров, которые подняли проблему врожденных пороков сердца», - заверил директор НМИЦ ССХ имени Бакулева Лео Бокерия.

Свою первую операцию он провел в 30 лет. Тогда еще использовал традиционный методы, после чего начал штудировать медицинские журналы в поисках неклассического подхода к медицине. Но его открытия рождались не в кабинете, а прямо на операционном столе. Вскоре в медицине появилось такое определение как «операции по Подзолкову». Его методики до сих пор используют врачи по всему миру. В институте имени Бакулева из его воспитанников можно собрать целую школу. Большинство из них уже сами большие профессионалы.

«Вспоминая моменты, когда уже начинал делать первые сложные операции. Вот это ощущение, что сейчас придет твой учитель, твой начальник, твой наставник и можно будет посоветоваться, обсудить. Понимание, что он не придет, а я сам должен это делать - поначалу было непростым», - признался главный научный сотрудник отделения врожденных пороков сердца НМИЦ ССХ имени Бакулева Тимур Данилов.

В квартире Владимира Петровича очень много космической тематики. Картины, рисунки и книги дарил его большой друг - первый человек в открытом космосе, Алексей Леонов. Они вместе любили ездить на море и ходить за грибами. Но мало кто знает, что жизнь великого космонавта могла оборваться гораздо раньше, если бы тот, в свое время, не позвонил Подзолкову.

«Вдруг у меня раздается звонок. Я подхожу, а это Алексей Архипович звонит: "Можно я к тебе заеду Володь? Конечно заезжай". Поговорили. Потом я спросил: "Как здоровье? Что-то у меня колет, и устаю". Я позвонил Юрию Иосифовичу Музиашвили и проводил Алексея Архиповича в это отделение. Там провели исследование и нашли, что проба на ишемическую болезнь сердца положительная», - рассказал о том случае заместитель директора НЦССХ РАМН имени Бакулева Владимир Подзолков.

Со своей второй женой Анной, Владимир Петрович познакомился на работе. В конце 70-х она закончила ординатуру и стала анестезиологом в его команде. Бок о бок они провели несколько сотен операций. Свою медицинскую карьеру супруга закончила, а вот сам Подзолков, хоть и старше ее на 18 лет, на пенсию пока не торопится.

«Заканчивались разговоры всегда: "Ну посмотрим", "что будет - то будет". Но Владимир Петрович это человек-трудоголик. Он без работы не может. Он встает в шесть утра каждый день до сих пор. В нем генетически заложена вот эта сила. Он боец», - охарактеризовала его жена Анна Боцманова.

Вот и сегодня Владимир Подзолков свой 85-й день рождения отметит на рабочем месте, в Научно-исследовательском институте имени Бакулева.