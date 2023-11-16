В стране и мире Бывший клавишник «Би-2» найден мертвым в Москве Ян Брацкий Николай Плявин играл в группе «Би-2» на клавишных и ударных с 1999 по 2006 годы. © Фото: Vladimir Baranov Global look Press Читайте нас на: Тело бывшего клавишника музыкальной группы «Би-2» Николая Плявина найдено в съемной квартире на Фестивальной улице в Москве. По данным «Известий», тело обнаружил сын музыканта, который безуспешно пытался до него дозвониться. Как пишет издание, последний месяц Плявин плохо себя чувствовал и трижды вызывал скорую помощь. Мужчина жаловался на головокружение и невозможность что-либо делать. Точную причину гибели музыканта установят специалисты, тело отправлено на медицинскую экспертизу. Экспертное мнение и аналитика