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«Охотники за танками»: «Штурм-С» сожгли польского «Краба» и британскую САУ FH-70

Владислав Кустов
Ирина Егорова
21:30 16.11.2023
За последнюю неделю машины группировки «Восток» уничтожили три танка ВСУ, британскую САУ FH-70 и польскую самоходку «Краб». Сейчас комплексы работают под Угледаром.уг
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С» называют на передовой настоящим охотником за техникой НАТО. Незаметный, быстрый легкобронированный тягач вооружен сразу 12  ракетами и способен за один выезд уничтожить несколько целей. Работает на дальности до пяти километров.

За последнюю неделю машины группировки «Восток» уничтожили три танка ВСУ, британскую САУ FH-70 и польскую самоходку «Краб», разбили два опорных пункта. Сейчас комплексы работают под Угледаром.

«Штурм-С» - гармоничное сочетание классики и современности. Считаясь настоящим ветераном, на поле боя он зарекомендовал себя только с лучшей стороны.   

Еще одним преимуществом является его вес - по сравнению с тяжелыми танками он легко перемещается по полю и плавает по болотам.

Экипаж «Штурма-С» состоит всего из двух человек – командира и механика-водителя. Между ними достигнуто полное понимание и слаживание, так как военные вместе тренируются и обслуживают машину и только потом выдвигаются на поле боя. Механики-водители отзываются о машине, как о «надежной и крепкой».

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