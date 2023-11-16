Армия Замминистра обороны России Фомин встретился с министром обороны Индонезии Встреча Александра Фомина и Прабово Субинато состоялась в Джакарте, на полях 10-го Совещания министров обороны государств-участников АСЕАН и партнеров по диалогу. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с министром обороны Индонезии Прабово Субинато. Об этом сообщает МО РФ. Встреча состоялась сегодня в Джакарте, на полях 10-го Совещания министров обороны государств-участников АСЕАН и партнеров по диалогу. «От имени российской стороны хотел выразить вам слова глубокой благодарности за поддержку нашего сопредседательства экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по противодействию терроризму и участию индонезийских военнослужащих в антитеррористическом учении, которое мы провели недавно», - заявил Фомин. Сообщается, что стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества между Россией и Индонезией, а также текущие вопросы двусторонней повестки дня. «Подчеркиваем наши хорошие отношения между нашими министерствами обороны. Также наши двусторонние отношения сейчас на очень хорошем уровне находятся», - отметил Субинато. Также стороны отметили продуктивное взаимодействие в рамках «СМОА плюс». Был констатирован настрой на продолжение координации усилий на региональных и международных площадках. Александр Фомин отметил и взаимное стремление России и Индонезии к выполнению мероприятий совместного плана. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика