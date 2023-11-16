В стране и мире Телохранитель Эрдогана убил пчелу, которая напала на него во время выступления Анна Назайкина В этот момент турецкий лидер выступал на партийном собрании в здании парламента страны. © Видео: Recep Tayyip Erdoğan, YouTube, Early_Word, X © Фото: Recep Tayyip Erdoğan, YouTube Читайте нас на: Момент «спасения» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от пчелы попал на видео. Кадры оперативной и четкой работы охранника распространились в социальных сетях. Турецкий лидер выступал на партийном собрании в здании парламента страны. В этот момент его попыталось атаковать насекомое, передает Life. Пчела, пренебрегая принципами честного боя, решила зайти со спины, однако молниеносная реакция и острый глаз телохранителя оказались сильнее пчелы. Нападавшего ловким движением руки охранник смахнул на пол, а затем затоптал ботинком. Экспертное мнение и аналитика