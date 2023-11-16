В МО РФ сообщили о внедрении в медицинскую практику абсолютно новых методик
Самые последние методы и подходы обсуждают на Международном форуме по хирургии современных вооруженных конфликтов. Он проходит в эти дни в Центральном доме Российской армии.
Собрались более тысячи военных медицинских специалистов - хирурги, травматологи, ортопеды, анестезиологи. Ключевая тема форума - лечение и восстановление бойцов после ранений.
«Сегодня наши центральные госпиталя, уже получая опыт оказания помощи, уже в практику внедряют абсолютно новые методики, которые раньше не применял никто, никто в мире», - рассказал начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.
Главный хирург военного госпиталя им. Бурденко Игорь Онницев отметил, что медики сейчас столкнулись со сложными ранениями, которые требуют участия в лечении раненого специалистов всех профилей.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.