В стране и мире Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза Андрей Аркадьев На нем обсуждалось участие РФ в международных мероприятиях. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В начале заседания глава Российского государства предложил обсудить участие Москвы в международных мероприятиях и принятые по их итогам соответствующие решения. «Поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются», - сказал президент. Совещание Совета безопасности РФ прошло в закрытом режиме. Экспертное мнение и аналитика