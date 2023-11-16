Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
На нем обсуждалось участие РФ в международных мероприятиях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
В начале заседания глава Российского государства предложил обсудить участие Москвы в международных мероприятиях и принятые по их итогам соответствующие решения.
«Поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются», - сказал президент.
Совещание Совета безопасности РФ прошло в закрытом режиме.