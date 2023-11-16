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Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Андрей Аркадьев
15:24 16.11.2023
На нем обсуждалось участие РФ в международных мероприятиях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

В начале заседания глава Российского государства предложил обсудить участие Москвы в международных мероприятиях и принятые по их итогам соответствующие решения.

«Поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются», - сказал президент.

Совещание Совета безопасности РФ прошло в закрытом режиме.

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