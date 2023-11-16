Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал АТР в Турине

С двумя победами на турнире Даниил Медведев занимает первое место в группе.

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представляющего Германию Александра Зверева и стал первым полуфиналистом итогового турнира АТР в Турине. Соперники провели на корте 1 час 45 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Медведева.

Россиянин вышел из группы на итоговом турнире ATP в третий раз. Три года назад Медведев становился победителем соревнований, обыграв в финале австрийца Доминика Тима, а в 2001 году уступил в решающем поединке Звереву, пишут РИА Новости.

Даниил Медведев одержал на турнире две победы и занимает лидирующее положение в группе. По одному матчу выиграли Зверев и испанец Карлос Алькарас, идущие на втором и третьем местах соответственно. В последнем туре группового этапа Даниил сыграет против испанца.