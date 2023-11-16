В Москве спасатели поймали капуцина Масю, который напал на хозяина и соседей
На юге Москвы пожарные спасли от капуцина Маси его хозяев, разъяренное животное бросалось на людей. Об этом говорится в сообщении Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Все произошло в квартире на Ясеневой улице. Как утверждается, после того, как дома произошла семейная ссора, обезьяна разнервничалась и начала нападать.
По данным «360», примат покусал хозяина, а затем начал бросаться на других жителей дома на лестничной клетке.
В момент, когда экстренные службы прибыли на место, питомец сидел на плече человека и никому не позволял подойти к нему. Полицейский отвлек животное лакомством, в это время пожарный поймал Масю и поместил в вольер.
В результате произошедшего пострадал один человек - капуцин покусал его. Ему оказали необходимую помощь.