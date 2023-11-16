В МО РФ сообщили о провале атаки «азовцев»* на Краснолиманском направлении

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Минобороны России сообщило о провале попытки «Азова»* атаковать российские позиции в ЛНР.

«Отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении.

Также российское оборонное ведомство заявило о нанесении группировкой войск «Центр», той самой, отбившей атаку «Азова»*, огневого поражения, которое пришлось по скоплениям живой силы и техники врага в районах населенного пункта Торское (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

Всего же за сутки на Краснолиманском направлении неприятель потерял до 175 человек убитыми и ранеными, два пикапа и две артсистемы М777 американского производства.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.