Суд приговорил к пожизненному сроку организатора нападения на Брянскую область

В отношении Дениса Капустина (внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) возбуждено дело о теракте, повлекшем смерть человека, незаконное хранение, передачу и сбыт взрывчатых веществ, а также незаконный сбыт, хранение и передачу огнестрельного оружия.

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Один из организаторов нападения на села в Брянской области Денис Капустин заочно приговорен к пожизненному сроку. Об этом сообщает пресс-служба второго западного окружного военного суда.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Напомним, в конце марта Капустина* объявили в международный розыск. В начале апреля Басманный суд заочно арестовал его.

Денис Капустин* является основателем «Русского добровольческого корпуса»*. В России ему вменяется организация нападения на село в Брянской области и покушение на предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Напомним, в начале марта в российские села в Брянской области проникли группы украинских вооруженных боевиков. Одним из организаторов нападения акции обеих групп был Капустин.

* Запрещенная в России террористическая организация.

* Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.