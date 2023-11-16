Суд приговорил к пожизненному сроку организатора нападения на Брянскую область
Один из организаторов нападения на села в Брянской области Денис Капустин заочно приговорен к пожизненному сроку. Об этом сообщает пресс-служба второго западного окружного военного суда.
Дело рассматривалось в закрытом режиме. Напомним, в конце марта Капустина* объявили в международный розыск. В начале апреля Басманный суд заочно арестовал его.
Денис Капустин* является основателем «Русского добровольческого корпуса»*. В России ему вменяется организация нападения на село в Брянской области и покушение на предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.
Напомним, в начале марта в российские села в Брянской области проникли группы украинских вооруженных боевиков. Одним из организаторов нападения акции обеих групп был Капустин.
* Запрещенная в России террористическая организация.
* Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.