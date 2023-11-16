В стране и мире В МГИМО сообщили об увольнении замдекана Кобаладзе по собственному желанию Владимир Рубанов Ранее сообщалось, что его уход с должности якобы связан с приглашением на одну из лекций телеведущего Ивана Урганта. © Фото: Валерий Левитин, РИА Новости Читайте нас на: В МГИМО сообщили об увольнении замдекана факультета международной журналистики, профессора Юрия Кобаладзе по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС. В пресс-службе вуза уточнили, что он не работает с 14 ноября. Об увольнении Кобаладзе из вуза стало известно ранее из СМИ. Сообщалось, что его уход с должности якобы связан с приглашением на одну из лекций телеведущего Ивана Урганта. Сам Кобаладзе накануне отказался комментировать «Звезде» эту ситуацию. Экспертное мнение и аналитика