В МГИМО сообщили об увольнении замдекана Кобаладзе по собственному желанию
Ранее сообщалось, что его уход с должности якобы связан с приглашением на одну из лекций телеведущего Ивана Урганта.
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В МГИМО сообщили об увольнении замдекана факультета международной журналистики, профессора Юрия Кобаладзе по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе вуза уточнили, что он не работает с 14 ноября.
Об увольнении Кобаладзе из вуза стало известно ранее из СМИ. Сообщалось, что его уход с должности якобы связан с приглашением на одну из лекций телеведущего Ивана Урганта.
Сам Кобаладзе накануне отказался комментировать «Звезде» эту ситуацию.