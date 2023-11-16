Приехавший из Литвы россиянин спрятал в багажнике Рorsche 57 кг боеприпасов

© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России

В Калининградской области таможенники нашли приблизительно 3 000 боеприпасов и частей оружия в тайнике, оборудованном в багажнике автомобиля Рorsche. Об этом говорится в сообщении ФТС России. Также ведомство показало оперативные кадры с места.

Инцидент произошел на пропускном пункте Чернышевское. Приехавший из Литвы 50-летний россиянин пересекал границу. Его машину выбрали для сканирования специальным мобильным комплексом. После этой процедуры инспекторы приняли решение провести дополнительный осмотр.

В багажнике сняли установленную решетку, в нише рядом с динамиком было обнаружено огромное количество боеприпасов.

«600 гильз для карабина, 2 тыс. пуль, 2 пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Общий вес партии составил 57 кг, рыночная стоимость - 1,8 млн рублей», - говорится в сообщении ФТС.

Сам мужчина утверждает, что купил все это в магазине для охотников в личных целях. Боеприпасы были изъяты, против мужчины возбудили дело о сокрытии товаров от таможенного контроля.