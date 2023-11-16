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Оверчук и Антонов возложили цветы к памятнику русских моряков в Сан-Франциско

Андрей Аркадьев
13:42 16.11.2023
Моряки входили в состав экипажей крейсеров Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Андрея Попова. Надпись на памятнике указывает на «самопожертвование и мужество моряков Российского императорского флота».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), и посол в США Анатолий Антонов возложили цветы к памятнику русских военных моряков, погибших при тушении пожара в Сан-Франциско в 1863 году. Памятная табличка установлена на набережной Эмбаркадеро.

Также вице-премьер и посол отдали дань памяти солдатам, павшим в боях с нацистами в годы Второй мировой войны. В честь них установлена памятная скамья в Линкольн-парке.

Оверчук также рассказал, что в планах российской делегации на саммите АТЭС нет контактов с представителями США. По словам вице-премьера, в ходе встреч на полях форума планируют затронуть в том числе тему антироссийских санкций и их негативное влияние.

В Сан-Франциско проходит 30-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В состав АТЭС в настоящее время входят 19 стран и две территории.

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