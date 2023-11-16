На Алтае пьяный водитель внедорожника задавил подростка на самокате
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
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В Республике Алтай пьяный мужчина без водительских прав сбил подростка на электросамокате, ребенок скончался на месте, говорится в сообщении регионального СК.
Трагедия произошла накануне вечером. Следствие считает, что фигурант, находясь под воздействием спиртного, ехал на внедорожнике, не имея при этом прав на управление ТС.
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