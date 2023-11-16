На Алтае пьяный водитель внедорожника задавил подростка на самокате

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В момент, когда машина двигалась по мосту через реку Бия, произошло ДТП. По данным правоохранителей, водитель ехал слишком быстро, не справился с управлением и сбил ребенка.

«В результате ДТП несовершеннолетнему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело. Теперь фигуранта может ждать заключение под стражу, если суд выберет такую меру пресечения.