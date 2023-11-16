Бронегруппа десантников уничтожила опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бронегруппа ВДВ нанесла удар по опорному пункту противника в районе Вербового на Запорожском направлении. Кадры боевой работы новороссийских десантников в зоне спецоперации публикует Министерство обороны России.

Расположение украинского опорника с личным составом было обнаружено с помощью беспилотника. Для уничтожения противника направили десантников на машинах БМД-4М.

В описании к видео сказано, что экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции врага, уничтожив много украинских националистов. Уцелевшие боевики бежали, бросив оружие и снаряжение. Поразив цели, бойцы ВС РФ покинули позиции, чтобы не оказаться под ответным огнем ВСУ.

Современная боевая машина десанта четвертого поколения оснащена спаренными 100-мм и 30-мм пушками, а также 7,62-мм пулеметом ПКТ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.