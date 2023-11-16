В стране и мире Новый глава МИД Великобритании Кэмерон приехал в Киев Владимир Рубанов Это первый рабочий визит экс-премьера Британии в новой должности. © Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram Читайте нас на: Новый министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон приехал в Киев. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Он назвал этот визит хорошей встречей, пообещал «оружие для фронта, усиление ПВО, защиту наших людей и критической инфраструктуры». Это первый рабочий визит Кэмерона в новой должности. О назначении бывшего британского премьер-министра государственным секретарем по иностранным делам стало известно в понедельник. Экспертное мнение и аналитика