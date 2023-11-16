«Газель» с детьми ушла с трассы: дороги во Владивостоке парализовал гололед

В Приморье перевернулся автобус с детьми. Из-за льда на дорогах в регионе транспортный коллапс. По обочинам дорог разбросаны легковушки, фуры и автобусы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Приморье перевернулся автобус с детьми. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за гололеда, и машина на скорости улетела в кювет. Из-за льда на дорогах в регионе транспортный коллапс. По обочинам дорог разбросаны перевернувшиеся легковушки, фуры и автобусы.

Километровые пробки и десятки аварий парализовали движение в пригороде Владивостока этим утром. Сложнее всего водителям на трассе Уссурийск - Владивосток, где частично перекрыто движение. По кюветам разбросаны не только легковые авто, но и многотонные фуры. Дороги - сплошной каток, признаются автомобилисты.

«Гололед, замедленное движение. Один прилепился, второго закрутило. Третий тоже крутанулся. Благо, что все живы-здоровы», - говорит Евгений.

В районе поселка Кипарисово грузовик занесло на обледенелом участке и на большой скорости опрокинуло. Чуть дальше - еще одна, уже массовая авария. Весь косогор вдоль трассы усыпан вылетевшими, перевернутыми и разбитыми автомобилями. Тормоза на льду в такой обстановке практически бесполезны. Большинство водителей едут на аварийках, сигнализируя о хаосе на дорогах и непредсказуемом поведении своих авто.

Перевозивший детей на учебу школьный автобус также не смог осилить прямой и ровный участок от Надеждинска то Тавричанки. Из-за обледенелой дороги транспортное средство повело юзом. Водитель не успел отреагировать и вынужденно отправил авто к обочине. Автобус вместе с детьми рухнул на бок.

Глубина кювета, в который опрокинулся автобус, составляет почти два метра. От удара вылетело заднее стекло, есть повреждения непосредственно в салоне автобуса и на крыше. Но самое главное - получили травмы школьники, которые ехали на учебу. Сейчас всю необходимую помощь им оказывают медики.

«Транспортное средство на первый взгляд имеет технически исправное состояние, колеса зимние, техосмотр пройден, страховка имеется», - сообщил врио заместителя начальника управления Госавтоинспекции УВМД России по Приморскому краю Вячеслав Перепелицын.

Из 14 школьников восемь получили травмы различной степени тяжести. Жизни детей ничего не угрожает.

«Три ребенка были направлены на амбулаторное лечение, а одного мы положили с черепно-мозговой травмой и с ушибами конечностей», - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Владивостокской клинической больницы №2 Константин Швед.

Пока очевидцы в ожидании медиков оказывали помощь пострадавшим, еще один рейсовый автобус тут же развернуло и выкинуло с трассы. Жертв на этой злополучной прямой только чудом удалось избежать.

Сегодняшний гололед - это лишь подготовка к предстоящему «дню жестянщика». Уже завтра в Приморье придет мощный снежный циклон и дорожная обстановка еще ухудшится. В регионе объявлено штормовое предупреждение.