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В ИЗМИРАН рассказали, какими «щитами» люди защищены от вспышек на Солнце

Константин Исаев
09:40 15.11.2023
Ученые считают, что магнитные бури не несут прямого воздействия на здоровье человека.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Stephan Schulz, imagebroker.com, Global Look Press
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Небывалая солнечная активность в первой половине ноября уже подарила миллионам людей незабываемые полярные сияния. Многие из них по широте, на которой за ними наблюдали, совсем и не полярные. Яркие всполохи в небе видели даже на юге России.

«Полярное сияние, конечно, красивое явление, но это приводит и к неприятным последствиям. Если очень мощное возмущение на Солнце, то это может привести к тому, что некоторые из спутников вообще выйдут из строя, или их эксплуатация будет затруднена», - говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Череда сильных вспышек на Солнце вызвала серию магнитных бурь. Многие связывают с солнечной активностью извержения вулканов и землетрясения.

«Механизм, каким образом Солнце может вкачивать энергию в земную кору в таких масштабах, чтобы она приводила к извержениям, говорю как специалист по Солнцу, отсутствует», - уверяет доктор физико-математических наук Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Даже самые мощные вспышки на Солнце способны лишь повредить распространению радиоволн в приполярных районах планеты. Между тем, несмотря на неоднократные разъяснения ученых, многие еще уверены в сильнейшем влиянии магнитных бурь на здоровье человека.

«На себе мы это не чувствуем, потому что мы находимся на Земле и защищены двумя очень серьезными щитами – это магнитосфера и атмосфера Земли. Поэтому какого-то прямого воздействия это конечно не несет», - утверждает заместитель директора по науке ИЗМИРАН Артем Абунин.

На текущий год приходится пик последнего солнечного цикла. В этом году зафиксировано 325 достаточно мощных вспышек на звезде. Но вот, к примеру, магнитных бурь в этом году зафиксировано почти на треть меньше, чем в прошлом. В следующем году по прогнозам экспертов, солнечная активность все еще будет сохраняться на высоком уровне, а затем должна серьезно уменьшиться.

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