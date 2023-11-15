Ученый Филипп: удар по шахтам с ядерным оружием в США угрожает 300 млн человек

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Удар по американским шахтам с ядерным оружием может привести к гибели около 90 процентов населения США. Такое заявление на основе собственного моделирования сделал ученый Принстонского университета Себастьян Филипп в статье для Scientific American.

«Целенаправленная ядерная атака по шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожила бы все живое в прилегающих регионах», - говорит Себастьян Филипп.

По его словам, помимо разрушительных ударных волн, большую опасность представляет и радиоактивная пыль. Она накроет даже некоторые регионы Канады и Мексики.

В общей сложности, считает ученый, риску смертельных осадков подвергнутся более 300 миллионов человек.