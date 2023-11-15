В Смоленской области уничтожен беспилотник
Это произошло утром 15 ноября.
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Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Смоленской области утром 15 ноября, сообщает Минобороны России.
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, говорится в сообщении. Это произошло около 07.30 по московскому времени.
Беспилотник уничтожен дежурными средствами ПВО.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.