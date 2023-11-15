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В Смоленской области уничтожен беспилотник

08:34 15.11.2023
Это произошло утром 15 ноября.
В Смоленской области уничтожен беспилотник
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Смоленской области утром 15 ноября, сообщает Минобороны России.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, говорится в сообщении. Это произошло около 07.30 по московскому времени.

Беспилотник уничтожен дежурными средствами ПВО.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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