Пожилую россиянку бросили у консульства в Мексике сын и невестка-украинка

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Сотрудники консульства РФ в Мехико при помощи соотечественников смогли направить в Москву 73-летнюю Валентину Котову. Женщину бросила семья, и ей нужна помощь, пишет РИА Новости.

Котова продала свое имущество и приехала в Мексику в 2022 году вместе с сыном и его женой. Семья собиралась нелегально пересечь границу и попасть в США, рассказал российский консул Александр Иващенко.

Но на границе их остановила миграционная служба, и всем троим пришлось остаться в Мексике. Позже сын с супругой-украинкой уехал в США по программе украинских беженцев. Пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.

Пенсионерка из-за болей в спине передвигается на коляске и страдает от высокого давления, рассказал Иващенко. Сын отказался участвовать в судьбе матери. В России Котову никто не ждет, и у нее больше нет жилья.

Работники консульства с помощью своего врача разместили женщину в гостиницу, немного подлечили и накануне отправили в Россию. Рейс, на котором Котова прилетит в Москву, приземлится в 08:19 в Домодедово. Пенсионерка надеется добраться до Воронежа и снять там комнату. Но у нее нет документов для получения медпомощи в Москве.