Атаки 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ отразили подразделения Южной группировки войск в районе Малоильиновки и Клещеевки.

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Киев потерял до 300 своих боевиков убитыми и ранеными в ходе пяти безуспешных атак на Донецком направлении, рассказал «Звезде» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Атаки 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки отбили подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии, уточнил он.

Кроме того, российские войска уничтожили националистов и технику 30-й механизированной бригады в районах Васюковки и Курдюмовки. Выведены из строя бронемашины и три пикапа противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.