«18 трупов могло быть»: в Башкирии подростки спасли свой класс при пожаре

В Башкирии наградят за храбрость двух школьников, которые вывели из горящего здания целый класс.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Туймазинский вестник, VK

Все произошло в городе Туймазы. Пожар вспыхнул в офисном центре, где в одном из помещений проходили дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ. Ученики оказались в огненной ловушке. Коридор завалило дымом, дверь запасного выхода заклинило. Но одиннадцатиклассники Мирослав Фазлиев и Алан Валеев не растерялись.

«Дым вот так. И он настолько густой - через него вообще ничего не видно. Не то что дышать - не видно ничего даже было», - говорит Алан Валеев.

Парень рассказывает, как всем классом они пытались выбраться из задымленной ловушки. Пожар начался в холле на третьем этаже. В нескольких метрах от него и проходили дополнительные занятия по математике.

Сигнализация сработала трижды. Но, как говорит школьник, все три раза обрывалась на полуслове - будто бы ее отключали. О том, что за стенкой уже полыхает, узнали, когда вышли из класса. Путь к основному выходу отрезал огонь. Тогда и решили прорываться к пожарному. Только он оказался закрытым на замок. Долго думать дальше не пришлось: вместе с одноклассником Мирославом Фазлиевым начали выбивать дверь. Но она не поддавалась.

«У меня была мысль: ну, все, это конец. Но я понял, что лучше сделать что-то, чем просто умереть. Начал как-то бить дверь. Она упала, и мы смогли выйти», - рассказывает Алан.

К этому моменту в помещении уже почти нечем было дышать. Выходить начали по двое, не спеша и без паники. Замыкал строй Алан. По пути даже успел захватить огнетушитель. Говорит, машинально. Через подвал вместе с учителем они вышли на улицу. И начали помогать эвакуировать людей из здания.

«Во дворе мужчина там был. Я кричу: “Вы что тут стоите, там пожар”. Он: “Чего кричишь?” Вы понимаете, 18 человек могло быть трупов сейчас. Потому что счет шел на секунды. Дышать было нечем. Еще 2-3 вздоха - и все», - говорит Рима Шарифуллина, учитель дополнительного образования по математике.

Уже потом школьники узнали: рядом с пожарным выходом был и ключ, и аварийный молоток, и даже шифр от кодового замка - на него была заперта дверь. Только, говорят, в дыму друг друга не видели, а такие мелкие детали - тем более.

«Почему двери были на кодовом замке, почему были убраны молоточки, почему никто не среагировал, почему, когда сработала пожарная сигнализация, никто к нам туда на помощь не пришел?» - говорит Рима Шарифуллина.

Ответить на вопросы теперь предстоит специалистам: проводится проверка, назначена экспертиза. А одиннадцатиклассников Алана Валеева и Мирослава Фазлиева наградят за храбрость.