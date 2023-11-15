Ростовские волонтеры сплели семь тысяч метров маскировочных сетей для нужд СВО

Волонтеры всех возрастов и профессий вносят свой вклад в общее дело, занимаясь изготовлением самого необходимого для бойцов в зоне спецоперации.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Семь тысяч метров маскировочных сетей за год сплели волонтеры станицы Александровской из Ростова-на-Дону. Работают и дети, и взрослые, а с помощью 3D принтеров создается все, что необходимо и может облегчить службу бойцам в зоне спецоперации. Слой за слоем вырисовываются зарядные устройства для магазинов, хвостовики для снарядов, ампульницы для медикаментов.

«Здесь и детали для сбросов, хвостовики, накольники, ампульницы, детонаторницы, наглазники, оборудование для снаряжения магазинов, актуальное особенно зимой, когда пальцами неудобно работать», - рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Станица» Олег Михайличенко.

Все эти детали и комплектующие были отпечатаны за две недели. Процесс долгий и трудоемкий. Производством занимаются инженеры. Каждый раз настраивают принтеры под определенную модель, которая изготавливается от полутора до пяти часов. Помимо 3D технологий, волонтеры центра «Станица» применяют и самые традиционные. Своими руками плетут маскировочные сети для фронта.

Леше 13 лет, он занимается волонтерской деятельностью уже год. Знает все техники плетения. Теперь делится опытом даже со старшими товарищами и обучает новичков.

«Сейчас зима наступает, мы переходим на белые сети под снег, под зиму. Сетка называется "Грязная зима", она белая и с пятнами. А летом плетем зеленые сети, чтобы замаскироваться от врага, чтобы меньше было видно», - объяснил волонтер Алексей Радченко.

За год в станице Александровской сплели около 10 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Причем, плетут и нестандартные изделия, в зависимости от запросов фронта, любого размера и под любой тип военной техники.

Поддерживают бойцов и школьники-волонтеры из Батайска. Каждую неделю ребята отправляют более сотни так называемых щепочниц в Донбасс.

«Мы начали с малого - писали письма, подписывали открытки, а когда стали получать от бойцов обратную связь со словами благодарности, то мы поняли, что надо делать больше», - призналась директор центра развития добровольчества г. Батайска Кристина Середа.

Никто из ребят не относится к своей деятельности, как к работе. При том, что зачастую трудятся даже в выходные. Для них это такой же долг, как и для наших военных. И защитники Донбасса чувствуют эту поддержку ежедневно и также ежедневно благодарят волонтеров за помощь.