Авиационные, артиллерийские и ракетные удары нанесены по подразделениям 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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До 160 украинских националистов уничтожены в районе Старомайорского в Донецкой Народной Республике силами авиации, артиллерии и ракетных войск группировки «Восток». Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Удары по подразделениям 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ наносили оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.

Уничтожена также автомобильная техника украинской армии.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.