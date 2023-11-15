Албания экстрадирует Васю Бандита в Россию

В России вору в законе Игорю Кокунову (Вася Бандит) грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Криминального авторитета Игоря Кокунова, также известного как Вася Бандит, экстрадируют из Албании в Россию. Такое решение принял суд города Шкодер, сообщает агентство MIA.

Уточняется, что в ходе судебного заседания присяжные удовлетворили запрос РФ об экстрадиции Кокунова, который объявлен в розыск Интерполом. В России 57-летний вор в законе обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 Уголовного кодекса РФ).

По данным источника, адвокат россиянина Исуф Шеху заявил, что документ об экстрадиции его подзащитного подписал заместитель генерального прокурора России, а не генпрокурор или глава Минюста, что противоречит международной конвенции. В материале также говорится, что обвиняемый запросил в Албании политического убежища в связи с тем, что в России его жизни якобы угрожает опасность, однако ему было отказано.

Вася Бандит сбежал из-под домашнего ареста до суда 22 февраля 2022 года. Ему вменяют сразу несколько серьезных уголовных статей (похищение человека, вымогательство, грабеж, мошенничество и организация незаконного бизнеса), за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.