В Ярославле две домашние собаки без поводка искусали школьника до «мяса»

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В Ярославле две домашние собаки, которых хозяин оставил без присмотра, напали на 11-летнего школьника. Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК.

Все произошло в минувшее воскресенье, 12 ноября. Два пса породы кане-корсо набросились на ребенка во дворе между Волгоградской улицей и Ленинградским проспектом. Кадры с камер были опубликованы в соцсетях.

Мальчик получил телесные повреждения, его госпитализировали. По словам мужчины, который спас ребенка, хозяин собаки в момент нападения молча наблюдал за происходящим, ничего не предпринимая. В беседе с «360» Александр рассказал, что пострадавшего порвали до «мяса», ему пришлось наложить более 50 швов.

«Сидеть, конечно, не может, ходит еле-еле, укусы по всему телу - ноги, бока, ягодицы... Жизненно важных органов и сухожилий не задето», - сказала мать ребенка Юлия.

Теперь школьника ждет курс прививок от бешенства, потому что данных о том, что собаки здоровы и вакцинированы, нет.

Владельцы собак - супружеская пара, которая, со слов соседей, только недавно перебралась в этот район, но уже успела превратить жизнь окружающих «в полный ад». Судя по записям с камер видеонаблюдения из лифта, собаки не всегда были на поводке, их били.

Следователи возбудили уголовное дело о причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.