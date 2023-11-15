В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Ярославле две домашние собаки без поводка искусали школьника до «мяса»

Анна Назайкина
18:59 15.11.2023
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
© Видео: yaroslavllive, VK © Фото: yaroslavllive, VK
Читайте нас на:

В Ярославле две домашние собаки, которых хозяин оставил без присмотра, напали на 11-летнего школьника. Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК.

Все произошло в минувшее воскресенье, 12 ноября. Два пса породы кане-корсо набросились на ребенка во дворе между Волгоградской улицей и Ленинградским проспектом. Кадры с камер были опубликованы в соцсетях.

Мальчик получил телесные повреждения, его госпитализировали. По словам мужчины, который спас ребенка, хозяин собаки в момент нападения молча наблюдал за происходящим, ничего не предпринимая. В беседе с «360» Александр рассказал, что пострадавшего порвали до «мяса», ему пришлось наложить более 50 швов.

«Сидеть, конечно, не может, ходит еле-еле, укусы по всему телу - ноги, бока, ягодицы... Жизненно важных органов и сухожилий не задето», - сказала мать ребенка Юлия.

Теперь школьника ждет курс прививок от бешенства, потому что данных о том, что собаки здоровы и вакцинированы, нет.

Владельцы собак - супружеская пара, которая, со слов соседей, только недавно перебралась в этот район, но уже успела превратить жизнь окружающих «в полный ад». Судя по записям с камер видеонаблюдения из лифта, собаки не всегда были на поводке, их били.

Следователи возбудили уголовное дело о причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:09 В стране и мире
Судья сообщил, что скончался потерпевший по делу Треповой*
17:35 ОПК
У России есть наработки для создания сверхзвукового пассажирского аналога Ту-144
17:09 В стране и мире
Видео
«Ее должны уматерить?»: Захарова о ситуации с брошенной сыном колясочницей
15:38 В стране и мире
Видео
В Казахстане задержали 12 членов ячеек радикальной религиозной группировки
13:59 В стране и мире
Россияне планируют высадиться на Луну в 2031-2040 годах
Популярное
Видео
«Ее должны уматерить?»: Захарова о ситуации с брошенной сыном колясочницей
Видео
Борисов заявил, что был разработчиком бортовой машины для первого модуля МКС
Видео
Жених, невеста и гости решили пострелять в воздух у ЗАГСа в Подмосковье
Видео
Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу
Московская бабушка захотела стать инвестором и потеряла 18,7 млн рублей
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.