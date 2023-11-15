Эксперт Пащенко усомнился, что банки будут отвечать за действия мошенников

По словам Григория Пащенко, банки могут компенсировать средства, утраченные в результате действий злоумышленников, только в случае ошибок своих сотрудников или сбоя системы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press

Эксперт по цифровой безопасности Григорий Пащенко выразил сомнение, что удастся привлечь банковские организации к тому, чтобы они несли ответственность за действия мошенников в отношении их клиентов.

Ранее директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков заявил, что банки должны разделять со своими клиентами, которые пострадали от действий мошенников, часть потерь. Он добавил, что зачастую гражданину самому приходится разбираться с этим.

«За что они могут вернуть вам деньги - если сотрудник банка неверно сделал перевод на другой корректный счет, либо система дала сбой при переводе, либо если этот счет, который был мошеннический, он проходил по какому-то уголовному делу и каким-то образом система допустила перевод. Но, по сути, это просто виртуальный пшик - никто ничего решать не будет», - сказал Пащенко.

По словам собеседника телеканала, если банки начнут компенсировать утраченные средства, это повлечет за собой массовые случаи мошенничества. Он вспомнил 2010-е годы, когда некоторые банки страховали взносы, «и тогда прокатилась волна мошенничества, когда люди страховали свои деньги». По мнению эксперта, максимум, что может делать банк, - это доносить до клиента, как себя обезопасить.

Пащенко уточнил, что необходим механизм «жесткого срабатывания», который будет заключаться в оперативной блокировке счета злоумышленника.

«Например, начинается мошенничество, его счет блокируется, он попал в черный список, и тут же вся система банков перестает туда двигать средства. Но это нужна единая оперативная система между банками, что физически пока невозможно. И второе - сроки. Пока счет признают черным, на это нужно время», - отметил специалист.

Он также рассказал о системе, применяемой мобильными операторами, которые блокируют номер, если «видят, что поступает куча звонков с непонятного номера». В области сотовой связи «это работает более-менее, но в банковской сфере пока еще рано говорить об этом», заключил эксперт по цифровой безопасности.