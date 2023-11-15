На форум «Армия-2024» будут приглашены делегации из более 100 государств

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Военные делегации, а также представители иностранных компаний из более чем сотни стран будут приглашены на Международный военно-технический форум «Армия-2024». Об этом сообщил начальник Главного управления инновационного развития (ГУИР) Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук.

«На форум планируется пригласить официальные военные делегации, предприятия и компании из более чем 100 иностранных государств», - сказал он на брифинге.

Осадчук выразил уверенность, что участие представителей иностранных государств послужит укреплению военно-технического сотрудничества между странами. В ведомстве ценят и поддерживают сложившиеся деловые отношения с иностранными партнерами, добавил он.

Генерал-майор отметил, что эксперты испытывают интерес к представляемой на форуме продукции и указал на результативное взаимодействие по вопросам международного военно-технического сотрудничества.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 18 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. В мероприятии примут участие ведущие российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они представят свои новейшие разработки, которые в том числе прошли испытания в реальной боевой обстановке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.