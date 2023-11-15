Жених, невеста и гости решили пострелять в воздух у ЗАГСа в Подмосковье

В результате произошедшего никто не пострадал, задержаны трое мужчин.

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В подмосковном Пушкино на свадьбе произошла стрельба, участники праздника открыли огонь возле ЗАГСа, соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Как утверждается, молодые люди решили пострелять в воздух, однако местные жители не смогли разделить их радость и вызвали полицию.

Как сообщили в региональном главке МВД, в результате произошедшего пострадавших нет. Задержаны трое мужчин в возрасте от 21 года до 23 лет.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве.