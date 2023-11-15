Школьники в РФ будут изучать применение БПЛА

Также ученики должны иметь представление об угрозах военного характера, роли Вооруженных сил страны, знать положения общевоинских уставов ВС РФ.

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Ученики российских школ начнут изучать применение БПЛА на курсе «Основы безопасности и защита Родины». Соответствующий проект приказа Минпросвещения опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Новый курс заменит существующий предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».

Также на уроках ОБЗР будут изучать роль России в современном мире, угрозы военного характера, роль Вооруженных сил РФ. Школьники должны иметь представление о военной службе, знать положения общевоинских уставов ВС РФ, порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут касаться учеников основного общего и среднего общего образования.