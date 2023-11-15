В Казахстане задержали 12 членов ячеек радикальной религиозной группировки

В Комитете нацбезопасности Казахстана заявили, что подозреваемые распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников.

© Видео: Пресс-служба КНБ © Фото: Пресс-служба КНБ

В Казахстане пресекли попытку свержения светского строя и нейтрализовали ячейки радикальной религиозной группировки. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности республики.

«По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержано 12 ее членов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте государственного органа.

Задержания прошли сразу в трех городах - Астане, Атырау и Жезказгане. В КНБ уточнили, что подозреваемые занимались распространением экстремистской идеологии и вербовкой новых сторонников. При обысках у них нашли запрещенную литературу и иные вещественные доказательства.

Отмечается, что некоторые задержанные ранее уже были судимы за убийство сотрудника правоохранительных органов, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и изнасилования. Остальную информацию силовики не раскрывают.