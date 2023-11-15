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Замминистра обороны Панков посетил президентское кадетское училище в Краснодаре

15:16 15.11.2023
На встрече с командованием и преподавательским составом училища замминистра вручил особо отличившимся ведомственные награды.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков посетил президентское кадетское училище в Краснодаре и лично проверил, как проходит обучение.

Начальник училища Геннадий Барковский доложил о развитии системы дополнительного образования кадет и продемонстрировал учебно-материальную базу дошкольного образовательного учреждения.

Замглавы российского оборонного ведомства осмотрел учебные корпуса, где ему показали модели роботов и военной техники. В мастерских Панков увидел работы из дерева, сделанные руками учащихся. Также замминистра посмотрел, как живут воспитанники и посетил музей училища.

На встрече с командованием и педагогами Панков вручил награды отличившимся. В ходе своего выступления он напомнил, что в прошлом году училище отметило десятилетие.

«Успешно прошел этап становления учебного заведения, сформирован профессиональный коллектив педагогов и воспитателей, который обеспечивает обучение и всестороннее развитие личности каждого воспитанника, непрерывно осуществляется совершенствование учебно-материальной базы», - сказал Панков.

Замминистра принял участие в торжественной церемонии открытия бюста императора Александра III. Памятник установили на плацу у входа в учебное заведение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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