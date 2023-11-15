Мемориальную доску в честь известного кардиолога Чазова открыли в Москве
Известность и мировое признание Чазову принесли его исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Москве открыли мемориальную доску, посвященную академику Евгению Чазову. Торжественная церемония прошла в Национальном центре кардиологии, который носит имя выдающегося ученого.
Академик Чазов - широко известный во всем мире кардиолог и общественный деятель. Он стал создателем современной школы по лечению болезней сердца в нашей стране. Чазов разработал эффективную систему диагностики, лечения и реабилитации пациентов, которую используют и сейчас.
Также академик разработал 11 уникальных препаратов, с помощью которых и сегодня лечат болезни сердца.