Мемориальную доску в честь известного кардиолога Чазова открыли в Москве

Известность и мировое признание Чазову принесли его исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний.

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В Москве открыли мемориальную доску, посвященную академику Евгению Чазову. Торжественная церемония прошла в Национальном центре кардиологии, который носит имя выдающегося ученого.

Академик Чазов - широко известный во всем мире кардиолог и общественный деятель. Он стал создателем современной школы по лечению болезней сердца в нашей стране. Чазов разработал эффективную систему диагностики, лечения и реабилитации пациентов, которую используют и сейчас.

Также академик разработал 11 уникальных препаратов, с помощью которых и сегодня лечат болезни сердца.