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Блогер Лещев, потерявший жену в ДТП, сам настоял на ее поездке на автобусе

Анна Назайкина
12:49 15.11.2023
В роковую ночь девушка отправилась в Екатеринбург за товаром - у нее свой магазин. В один момент она перестала отвечать на звонки мужа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Блогер Александр Лещев - супруг погибшей в аварии на Урале девушки - приехал на место трагедии и рассказал корреспонденту «Звезды» о случившемся.

Этим утром стало известно, что в Свердловской области автобус после опрокидывания столкнулся с грузовым автомобилем. Два человека погибли, еще шесть пострадали.

В салоне транспортного средства находилась жена популярного в Краснотурьинске блогера. Виктории было 28 лет. Вместе с Александром в браке они уже 12 лет, у них есть маленькая дочка.

В роковую ночь девушка отправилась в Екатеринбург за товаром - у нее свой магазин одежды. В один момент она перестала отвечать на звонки мужа.

«Позвонили друзья, попросили срочно позвонить Вике на номер, ответил инспектор... Я прыгнул в тачку, приехал сюда», - сказал Александр.

Мужчина до последнего надеялся, что это какая-то ошибка и что его супруге удалось выжить в аварии.

«По сути, автобус - это же безопасно, я ей на машине запрещал ездить. Кто знал, что вот так все получится... Говорят, что она вылетела из окна», - добавил Лещев.

По данным ГИБДД, водитель автобуса не учел погодные условия в регионе, ехал слишком быстро и не справился с управлением.

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