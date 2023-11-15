ВС РФ отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Противник атаковал в районах сел Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные за сутки отразили восемь атак штурмовых групп трех украинских бригад на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Киевские формирования атаковали в районах Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области. Кроме того, российская авиация ударила по пунктам дислокации и районам сосредоточения вооружения и техники трех украинских бригад.

Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 150 человек, также противник лишился двух автомобилей, добавил начальник пресс-центра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.