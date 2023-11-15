Боевые расчеты ЗПУ-4 и С-60 подавили боевиков под Артемовском

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Ивановские десантники уничтожили позиции украинских боевиков на Артемовском направлении, для чего использовали 14,5-мм зенитные установки ЗПУ-4 и 57-мм зенитные орудия С-60. Удары по укреплениям противника наносятся круглосуточно. Уничтожены десятки опорных пунктов и замаскированных вражеских позиций.

«Выезжаем довольно часто, работаем на дистанции до шести километров. Как правило, работаем по опорным пунктам и живой силе противника. Используем осколочные снаряды, их разрыв даже в небе наносит немалый ущерб националистам», - рассказал стрелок-зенитчик с позывным «Зак».

На счету Ивановских зенитчиков-десантников большое количество уничтоженной легкобронированной вражеской техники. Боевые расчеты оперативно меняют огневые позиции. Для маневренности зенитные установки установили на грузовики «Урал».

Новые цели разведка находит с воздуха, используя беспилотники. За сутки зенитчики выезжают на боевую задачу по несколько раз в день, постоянно пополняя список пораженной техники и позиций врага.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.