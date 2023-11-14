Правительство установило предельный рост коммунальных тарифов на 2024 год

Со следующего года индекс будет меняться в зависимости от субъекта РФ.

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Правительство РФ установило индексы изменения размеров коммунальной платы на 2024-2028 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Со следующего года индекс будет меняться в зависимости от региона. С 2024 года максимально возможное подорожание услуг ЖКХ в Москве составит 11%, в Московской области - 10,7%, в Санкт-Петербурге - 9,8%. В Ленинградской области коммуналка может подорожать на 10,2%.

Омская область сможет повысить расценки на коммунальные услуги на 14%, Северная Осетия - на 13,7%, Хакасия - на 4%, Чукотка - на 4,9%. В предыдущий раз тарифы повышались в декабре 2022 года, теперь они изменятся в июле 2024 года.

Кроме того, власти ограничили возможные отклонения от утвержденных индексов. Они составляют от нуля в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сахалинской области и ЯНАО до 9,8% в Смоленской области. На 2025-2028 годы отклонения от средних индексов возможны в пределах от 0 до 2,1%.