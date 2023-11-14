В стране и мире Сотрудника СБУ отстранили после драки из-за песни Михаила Круга Сергей Лебедев Конфликт с военными произошел в ресторане Винницы. © Фото: Str, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: На Украине отстранили от работы сотрудника департамента военной контрразведки СБУ Дмитрия Сивака, подравшегося с военнослужащим ВСУ из-за песни российского певца Михаила Круга. Об этом сообщает телеканал «360». Сейчас подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование. Ранее полицейские из-за произошедшего завели уголовное дело по статье за хулиганство. Драка между мужчинами произошла 7 ноября в ресторане Винницы. Ее причиной стала песня «Владимирский централ», которая не понравилась военным. В ходе конфликта пострадали три человека. Их отправили в больницу. Экспертное мнение и аналитика