Сотрудника СБУ отстранили после драки из-за песни Михаила Круга
Конфликт с военными произошел в ресторане Винницы.
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На Украине отстранили от работы сотрудника департамента военной контрразведки СБУ Дмитрия Сивака, подравшегося с военнослужащим ВСУ из-за песни российского певца Михаила Круга. Об этом сообщает телеканал «360».
Сейчас подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование. Ранее полицейские из-за произошедшего завели уголовное дело по статье за хулиганство.
Драка между мужчинами произошла 7 ноября в ресторане Винницы. Ее причиной стала песня «Владимирский централ», которая не понравилась военным.
В ходе конфликта пострадали три человека. Их отправили в больницу.