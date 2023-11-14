Над Московской и еще тремя областями сбили 4 беспилотника

Киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. Их уничтожили над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями.

Отмечается, что украинские националисты для атаки использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.