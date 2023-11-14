Для студентов-участников СВО провели телемост с семьями и однокурсниками

Студенты из Уфы и Саранска взяли академический отпуск и добровольно ушли в зону проведения спецоперации по контракту с Минобороны России.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие группировок войск «Юг», «Запад», «Восток» и «Днепр» из числа студентов вузов Саранска и Уфы смогли пообщаться с родными и однокурсниками. Для них провели телемост.

Эти студенты взяли академический отпуск и добровольно ушли в зону проведения спецоперации после курса боевой подготовки по контракту с Минобороны России.

К бойцам со словами поддержки и благодарности обратились представители органов власти Башкирии и Мордовии, общественных и ветеранских организаций, ректоры и студенты Национального исследовательского Мордовского государственного университета и Уфимского университета науки и технологий.

С «гражданки» для военных прочитали стихи, написанные дедушкой одного из военнослужащих, а студент второго курса НИМГУ исполнил песню «Два орла». Мамы и жены защитников Отечества напомнили бойцам, что их любят и ждут дома, рассказали о своей жизни и поделились последними новостями.

Военные со своей стороны поблагодарили родных за поддержку и терпение, рассказали своим близким о том, как у них дела.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.